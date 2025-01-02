В Молдове существенно подорожает электроэнергия

Последний раз тарифы на электроэнергию в Молдове менялись в марте 2024 года. Тогда цена на электричество для абонентов Premier Energy была снижена на 5 банов (до 2,34 лея), а для потребителей в сети FEE Nord — на 4 бана (до 2,84 лея).