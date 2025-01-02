В Молдове существенно подорожает электроэнергия

Так, для бытовых потребителей Premier Energy на юге и в центре Молдовы тариф на электроэнергию может увеличиться более чем вдвое — до 5,13 лея за кВт/ч вместо нынешних 2,34 лея. Поставщик электроэнергии на севере страны FEE Nord запросил тариф в 4,53 лея за кВт/ч вместо действующего в 2,84 лея.
Последний раз тарифы на электроэнергию в Молдове менялись в марте 2024 года. Тогда цена на электричество для абонентов Premier Energy была снижена на 5 банов (до 2,34 лея), а для потребителей в сети FEE Nord — на 4 бана (до 2,84 лея).
Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, новые тарифы должны быть утверждены в течение максимум 5 дней с момента подачи заявки.