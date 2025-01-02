В Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов

«С энергетикой — мы посмотрим на состояние дел, которые сложатся к 5 января, когда бытовой сектор уже окончательно нагрузится, в том числе и отопительными приборами. Мы будем видеть энергетический баланс, чтобы каким-то образом выкроить за счет блокировки либо сокращения тех или иных энергетических расходов для поддержки наших промышленных агентов», — добавил первый вице-премьер.