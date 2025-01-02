В Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий, для промышленного сектора нет энергетического ресурса», — сказал Оболоник.
По его словам, предпринимаются все усилия, чтобы предприятия смогли отгрузить готовую продукцию, которая находится на складах.
«С энергетикой — мы посмотрим на состояние дел, которые сложатся к 5 января, когда бытовой сектор уже окончательно нагрузится, в том числе и отопительными приборами. Мы будем видеть энергетический баланс, чтобы каким-то образом выкроить за счет блокировки либо сокращения тех или иных энергетических расходов для поддержки наших промышленных агентов», — добавил первый вице-премьер.
В Тирасполе надеются на то, что рано или поздно проблемы в энергетике разрешатся в позитивном ключе. Пока что ситуация управляемая и соответствует прогнозам специалистов, но это только второй день энергокризиса, подчеркнул Оболоник.
«Судить рано о том, как ситуация сложится. Что же касается промышленности, то, повторюсь, проблема носит настолько глобальный характер, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения, то есть предприятия потеряют свои возможности к запуску», — заключил первый вице-премьер.
Договор о транзите российского газа через Украину истек 31 декабря. На прошлой неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате «Газпром» с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности прокачивать газ через Украину.
В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, а Молдавии позже объявили режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.