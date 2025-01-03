Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 3 января

В Национальном банке назвали курсы валют на 3 января 2025 года, пятницу. Курсы основных валют сохранены по отношению к валютным курсам, которые действовали накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 3 января, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4735 белорусского рубля, 1 евро — 3,6246 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3488белорусского рубля.
В сравнении с валютными значениями, действовавшими во вторник, 31 декабря 2024 года, в среду, 1 января 2025 года, и в четверг, 2 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Тем временем минчанка отдала ноутбук и телефон за 6000 рублей гадалкам, поджидавшим ее в ТЦ.