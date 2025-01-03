Солодовникова: в 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию

Она отметила, что индексация будет рассчитана не на текущую страховую пенсию, а на ее размер, учитывающий все пропущенные повышения с 2016 года, когда пенсионер продолжал работать. Это позволит обеспечить более существенную прибавку, поскольку индексация будет базироваться на сумме, которую пенсионер мог бы получать в случае прекращения трудовой деятельности.