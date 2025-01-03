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Солодовникова: в 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию

Индексацию применят к ее размеру с учетом всех пропущенных повышений за периоды работы с 2016 года.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году впервые пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров, что уравняет их с неработающими. Об этом агентству «Прайм» сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

Она отметила, что индексация будет рассчитана не на текущую страховую пенсию, а на ее размер, учитывающий все пропущенные повышения с 2016 года, когда пенсионер продолжал работать. Это позволит обеспечить более существенную прибавку, поскольку индексация будет базироваться на сумме, которую пенсионер мог бы получать в случае прекращения трудовой деятельности.

Дополнительно, индексация затронет и другие социальные выплаты, включая социальные пенсии. В результате средний размер пенсии по старости в 2025 году увеличится до 24 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что пенсионный коэффициент в Российской Федерации в 2025 году увеличится до 142,7 рубля.