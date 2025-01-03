В Приморье количество пассажиров электричек достигло рекорда

В 2024 году в Приморье пассажирами электричек стали более 5 млн 700 тыс. человек, сообщает ИА PrimaMedia. Как заявили в пресс-службе АО «Экспресс Приморья», эти показатели самые высокие среди соседних регионов.
Для сравнения: в Хабаровском крае пассажирами стало около 700 тыс. человек, в ЕАО — 460 тыс. человек, в Амурской области — 100, 9 тыс. человек. В целом, за год электричками на Дальневосточной железной дороге воспользовались почти 7 миллионов человек.
В Приморье на данный момент населенные пункты края соединяют 10 новых электропоездов, в 2025 году к ним планируется добавить еще шесть.