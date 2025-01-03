В Узбекистане введут новые тарифы на зарядку электромобилей

На первый взгляд, новость может показаться позитивной — владельцам зарядных станций обещают удобства и льготы. Однако при более детальном рассмотрении возникают вопросы о том, как это отразится на пользователях и эффективности инфраструктуры.
Тарифы: выгода или манипуляция?
Согласно проекту постановления, в часы пик (с 6 до 10 утра и с 17 до 22 вечера) для зарядки электромобилей будет действовать повышенный тариф, а в ночное время — скидка до 50%.
На бумаге идея выглядит рациональной: стимулировать пользователей заряжать свои автомобили в часы минимальной нагрузки на сеть. Но как это будет работать на практике?
Проблема не в пользователях, а в инфраструктуре
Увеличение числа электромобилей — это вызов для энергетической системы. И вместо того чтобы решать вопрос модернизации инфраструктуры, власти перекладывают бремя на пользователей. Платить за перегруженность сетей, которую никто не решает годами, теперь предлагают владельцам экологичного транспорта.
Если рост числа зарядных станций и электромобилей ведёт к увеличению нагрузки на энергосистему, разве не логично вкладывать средства в её развитие? Почему этот вопрос решается за счёт владельцев электромобилей, которые уже сделали выбор в пользу устойчивого транспорта?
Что дальше?
Новость о тарифах для электрозаправок в Узбекистане выглядит неоднозначной. С одной стороны, внедрение гибкой системы оплаты может быть полезным инструментом управления нагрузкой. Но с другой стороны, это может стать препятствием для развития экологичного транспорта.
Электромобили — это не только тренд, но и шаг к устойчивому будущему. Однако решения, направленные на их поддержку, не должны превращаться в очередной способ пополнить бюджет за счёт рядовых пользователей. Вместо временных мер нужны продуманные, долгосрочные стратегии, которые сделают переход на экологичный транспорт доступным и выгодным для всех.