В Узбекистане введут новые тарифы на зарядку электромобилей

Электромобили — это не только тренд, но и шаг к устойчивому будущему. Однако решения, направленные на их поддержку, не должны превращаться в очередной способ пополнить бюджет за счёт рядовых пользователей. Вместо временных мер нужны продуманные, долгосрочные стратегии, которые сделают переход на экологичный транспорт доступным и выгодным для всех.