Ташкентский метрополитен в январе получит ещё девять новых составов

С учётом трёх составов, поступивших в преддверии нового года, общее количество новых поездов на линиях увеличится до 12.
Новые составы для ташкентского метро — это отличная новость, но она, к сожалению, решает проблему лишь частично. При текущих темпах роста города и увеличении пассажиропотока необходимо более амбициозное развитие транспортной системы. В противном случае, давка в метро станет нормой, и даже миллион пассажиров в сутки перестанет быть поводом для гордости, превращаясь в символ перегруженности и неудобства.
В чем проблема?
В декабре метро впервые перевезло более 1 миллиона пассажиров за сутки. Этот рекорд демонстрирует, насколько востребован метрополитен среди жителей города. Однако, к сожалению, перегруженность стала для него нормой. Станции в часы пик превращаются в «поле битвы» за место в вагоне, а постоянная давка вызывает не только дискомфорт, но и опасность для пассажиров.
Двенадцать новых составов — это шаг вперёд, но этого явно недостаточно для города, где метрополитен ежедневно становится основным видом транспорта для сотен тысяч людей. Властям необходимо ускорить закупки новых составов.
При этом среди проблем столичного метро — это не только нехватка вагонов, но и недостаточно развитая инфраструктура. Например, переходы и станции не рассчитаны на текущий пассажиропоток, что приводит к давке на платформах. При этом интервалы движения поездов в часы пик всё ещё остаются высокими, что только усугубляет ситуацию. Кроме того, развитие новых веток метро идёт медленными темпами и не успевает за ростом населения и его потребностей.
Новые составы — это хорошо, но проблема давки в ташкентском метро требует комплексного подхода. Метро — это лицо города, показатель уровня его развития. И если на этом «лице» постоянно «морщины» в виде перегруженности и неудобств, пора задуматься о более серьёзных решениях. Будем надеяться, что эти три новых состава — это только начало пути к действительно комфортному и эффективному столичному метро.