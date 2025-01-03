Ташкентский метрополитен в январе получит ещё девять новых составов

При этом среди проблем столичного метро — это не только нехватка вагонов, но и недостаточно развитая инфраструктура. Например, переходы и станции не рассчитаны на текущий пассажиропоток, что приводит к давке на платформах. При этом интервалы движения поездов в часы пик всё ещё остаются высокими, что только усугубляет ситуацию. Кроме того, развитие новых веток метро идёт медленными темпами и не успевает за ростом населения и его потребностей.