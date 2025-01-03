«Газета.Ru» назвала 14 изменений в жизни российских водителей в 2025 году

В 2025 году в России вырастут штрафы за нарушения ПДД, поднимутся цены на автомобили и подорожает техобслуживание. Кроме того, появятся новые дороги, а ОСАГО ждет целый ряд изменений. Подробнее о том, к чему готовиться водителям в этом году, — в материале «Газеты.Ru».