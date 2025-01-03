Казахстан и Узбекистан соединит новая железная дорога — КЖТ

«Железнодорожная линия Дарбаза — Мактаарал сблизит Казахстан и Узбекистан. Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш — Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию “Сарыагаш” и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан. На сегодняшний день произведена сборка рельсошпальной решетки в объеме порядка 100 км из 203 км; из 9,5 млн выполнено 1,4 млн кубов земляных работ или 15%», — говорится в сообщении оператора.