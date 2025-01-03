Казахстан и Узбекистан соединит новая железная дорога — КЖТ

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога, запуск которой в 2027 году позволит увеличить объемы экспортных перевозок, сообщает в пресс-служба оператора железных дорог «Казахстан темир жолы» (КЖТ-Казахстанские железные дороги).
«Железнодорожная линия Дарбаза — Мактаарал сблизит Казахстан и Узбекистан. Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш — Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию “Сарыагаш” и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан. На сегодняшний день произведена сборка рельсошпальной решетки в объеме порядка 100 км из 203 км; из 9,5 млн выполнено 1,4 млн кубов земляных работ или 15%», — говорится в сообщении оператора.
В компании отметили, что при строительстве железной дороги планируется использовать материалы местных производителей. На период строительства будет создано 3400 временных рабочих мест и более 500 постоянных рабочих мест.
Сообщается, что компания «Казахстан темир жолы», входящая в национальный холдинг «Самрук-Казына», инвестирует в проект почти $545 млн. Ввести в эксплуатацию направление Дарбаза — Мактаарал планируют в 2027 году.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика до 2030 года построит более 5 тысяч километров железных дорог для наращивания транспортно-логистического потенциала страны.