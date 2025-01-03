В Башкирии с 1 января 2025 года МРОТ составит 25 806 рублей.

«С 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 22 440 рублей. Однако в Башкортостане, благодаря районному коэффициенту, эта сумма составит 25 806 рублей в месяц (по сравнению с 22 128 рублей в 2024 году) до вычета налогов. При этом для организаций внебюджетного сектора экономики в соответствии с соглашением между республиканским правительством, профсоюзами и работодателями минимальная заработная плата в новом году будет в 1,057 раза больше, то есть 23 719 рублей, с учётом районного коэффициента 27 277 рублей», — написала министр в своих соцсетях.