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Подрядчик оставил сёла Хабаровского края без медицины и поплатился штрафом

Организацию внесли в реестр ненадёжных и оштрафовали на 9 млн рублей.

В Хабаровском крае наказали подрядчика за срыв строительства амбулаторий. Нарушения выявила прокуратура при реализации национального проекта «Здравоохранение», передаёт пресс-служба надзорного ведомства.

С 2022 года в селах Нанайского района Найхин и Лидога велось строительство амбулаторий в рамках нацпроекта. По условиям контрактов, подрядчик должен был завершить работы до 20 ноября 2023 года. Однако к установленному сроку строительство не было завершено.

Контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке, а компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. Прокуратура возбудила административное дело против руководителя организации. Суд назначил виновному штраф в размере 5,9 миллиона рублей.

На данный момент заключен новый контракт с другой подрядной организацией. Ход строительства амбулаторий находится под контролем прокуратуры.

Прокуратура