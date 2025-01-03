Подрядчик оставил сёла Хабаровского края без медицины и поплатился штрафом

В Хабаровском крае наказали подрядчика за срыв строительства амбулаторий. Нарушения выявила прокуратура при реализации национального проекта «Здравоохранение», передаёт пресс-служба надзорного ведомства.
С 2022 года в селах Нанайского района Найхин и Лидога велось строительство амбулаторий в рамках нацпроекта. По условиям контрактов, подрядчик должен был завершить работы до 20 ноября 2023 года. Однако к установленному сроку строительство не было завершено.
Контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке, а компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. Прокуратура возбудила административное дело против руководителя организации. Суд назначил виновному штраф в размере 5,9 миллиона рублей.
На данный момент заключен новый контракт с другой подрядной организацией. Ход строительства амбулаторий находится под контролем прокуратуры.