Подрядчик оставил сёла Хабаровского края без медицины и поплатился штрафом

С 2022 года в селах Нанайского района Найхин и Лидога велось строительство амбулаторий в рамках нацпроекта. По условиям контрактов, подрядчик должен был завершить работы до 20 ноября 2023 года. Однако к установленному сроку строительство не было завершено.