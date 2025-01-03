Администрация президента Беларуси: влияющая на процент по кредитам ставка рефинансирования в 2025 пересматриваться не будет

"Если бы ставку двинули достаточно высоко, то существенного снижения инфляции точно бы не получили, но получили бы значительное сокращение инвестиций. А это не просто потеря ВВП какого-то конкретного года, это потеря на пятилетки и даже десятилетия, — подчеркнул специалист.