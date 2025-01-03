Администрация президента Беларуси: влияющая на процент по кредитам ставка рефинансирования в 2025 пересматриваться не будет

Заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров в эфире телеканала «Беларусь 1» прокомментировал уровень ставки рефинансирования в 2025 году, от которой зависит размер процентной ставки по вкладам и кредитам для населения, что волнует большинство белорусов. Напомним, сейчас ставка рефинансирования 9,5%.
«Мы не видим смысла пересматривать этот уровень», — отметил Александр Егоров. Но подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе за Национальным банком.
Александр Егоров, рассуждая, подчеркнул, что при ставке рефинансирования, к примеру — 21%, говорить о существенном экономическом росте невозможно.
"Если бы ставку двинули достаточно высоко, то существенного снижения инфляции точно бы не получили, но получили бы значительное сокращение инвестиций. А это не просто потеря ВВП какого-то конкретного года, это потеря на пятилетки и даже десятилетия, — подчеркнул специалист.
Кстати, директор «БЕЛДЖИ» Свидерский дал прогноз по ценам на авто в 2025 году (здесь подробнее).
Мы писали, что ставки налога на квартиру, машину, дачу будут увеличены в Беларуси в 2025 году (здесь подробнее). И минимальный страховой стаж для пенсии повысился до 20 лет с 1 января 2025 (подробности все здесь).