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ВВП в 4% недостаточен для Казахстана

Президент оценил работу правительства за прошлый год.

Источник: Reuters

Задача правительства Казахстана состоит в том, чтобы обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется. Об этом глава государства сказал в интервью республиканской газете «Ана тiлi».

«За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе правительства, и это вполне обоснованно и естественно», — отметил он.

Поэтому работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий — это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности, продолжил он.

«В скором времени состоится расширенное заседание правительства. Там мы подведем итоги года, обсудим все текущие вопросы, наметим новые планы. Убежден, экономический рост на уровне 4% недостаточен для Казахстана. Об этом говорю даже иностранным представителям. Правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики», — сказал глава Казахстана.