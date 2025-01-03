В этом году из федерального бюджета субсидируют 13 авиамаршрутов из Перми

Как уже писала «КП», в федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ) отобрали и утвердили перечень маршрутов для Пермского края, которые получат субсидии в этом году.
В частности, поддержат полеты из Перми в Волгоград, Казань, Калининград, Когалым, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Самару, Сургут, Тюмень, Усинск.
В издании «Business Class» сообщили о периоде действия таких субсидий для каждого из направлений:
Волгоград — с 1 мая до 30 сентября;
Казань — со 2 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 октября;
Калининград — с 1 января до 30 апреля и с 16 сентября до 31 декабря;
Когалым — с 13 января по 30 по 31 декабря;
Махачкала — с 1 января до 31 марта и с 1 ноября до 31 декабря;
Минеральные Воды — с 1 января до 25 апреля и с 1 октября до 31 декабря;
Нижневартовск — с 1 апреля до 31 октября;
Новосибирск — с 1 января по 30 ноября;
Новый Уренгой — с 1 апреля до 31 октября;
Самара — со 2 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря;
Сургут — с 13 января до 31 мая и с 1 сентября до 31 декабря;
Тюмень — с 1 января до 31 декабря;
Усинск — со 2 января по 31 декабря.