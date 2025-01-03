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В этом году из федерального бюджета субсидируют 13 авиамаршрутов из Перми

Их перечень утвердили в агентстве воздушного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Как уже писала «КП», в федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ) отобрали и утвердили перечень маршрутов для Пермского края, которые получат субсидии в этом году.

В частности, поддержат полеты из Перми в Волгоград, Казань, Калининград, Когалым, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Самару, Сургут, Тюмень, Усинск.

В издании «Business Class» сообщили о периоде действия таких субсидий для каждого из направлений:

Волгоград — с 1 мая до 30 сентября;

Казань — со 2 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 октября;

Калининград — с 1 января до 30 апреля и с 16 сентября до 31 декабря;

Когалым — с 13 января по 30 по 31 декабря;

Махачкала — с 1 января до 31 марта и с 1 ноября до 31 декабря;

Минеральные Воды — с 1 января до 25 апреля и с 1 октября до 31 декабря;

Нижневартовск — с 1 апреля до 31 октября;

Новосибирск — с 1 января по 30 ноября;

Новый Уренгой — с 1 апреля до 31 октября;

Самара — со 2 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря;

Сургут — с 13 января до 31 мая и с 1 сентября до 31 декабря;

Тюмень — с 1 января до 31 декабря;

Усинск — со 2 января по 31 декабря.