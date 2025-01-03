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В Омске в 2025 году будут ремонтировать несколько крупных дорог

Работы проведут в том числе на улице 7-ая северная.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году в Омской области в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжат ремонтировать дороги.

Реконструкция дорожного полотна будет выполнена на участках Тара — Усть-Ишим, Омск — Одесское — граница Республики Казахстан. На трассах Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский — Пристанское, Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, Называевск — Исилькуль — Крутинка — Называевск.

В Омске преобразятся сразу несколько улиц:

— Воровского,

— Заозерная,

— Герцена,

— Ленина и 7-я Северная.

Об этом сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Ранее мы сообщали, почему дорогу между Омском и Тюменью называют трассой смерти.