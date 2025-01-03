В Омске в 2025 году будут ремонтировать несколько крупных дорог

В 2025 году в Омской области в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжат ремонтировать дороги.
Реконструкция дорожного полотна будет выполнена на участках Тара — Усть-Ишим, Омск — Одесское — граница Республики Казахстан. На трассах Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский — Пристанское, Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, Называевск — Исилькуль — Крутинка — Называевск.
В Омске преобразятся сразу несколько улиц:
— Воровского,
— Заозерная,
— Герцена,
— Ленина и 7-я Северная.
Об этом сообщил глава региона в своём Telegram-канале.
Ранее мы сообщали, почему дорогу между Омском и Тюменью называют трассой смерти.