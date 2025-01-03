В Молдове повысили тарифы на электроэнергию и отопление — это дорога в пропасть, комментарий эксперта

Этот рост инфляции происходит в сложных экономических условиях. В 2022 году инфляция достигла рекордного уровня в 34,6%, а за последние четыре года совокупная инфляция достигла 70%, подрывая покупательную способность граждан. Повышение тарифов на электроэнергию усилит эту тенденцию, непропорционально затрагивая наиболее уязвимые социальные категории, такие как пенсионеры, работники бюджетной сферы и люди с низкими доходами.