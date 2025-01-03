В Молдове повысили тарифы на электроэнергию и отопление — это дорога в пропасть, комментарий эксперта

Решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) о повышении тарифов на электроэнергию, намеченное на 3 января, может иметь далеко идущие последствия для экономики Молдовы и населения. Поставщики требуют повышения тарифов в 2,2 раза, что приведёт к значительному росту затрат потребителей на электроэнергию, передаёт IPN.
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ объясняет, что это повышение удвоит общую сумму, которую население ежегодно тратит на электроэнергию, с 4,4 миллиарда леев до примерно 9 миллиардов леев.
— Население тратит на электричество 1 миллиард леев в квартал, что составляет менее 2,5% семейного бюджета. Удвоение цены означало бы инфляцию максимум в 2,5% сверх того, что мы имеем сейчас. Сегодня инфляция достигла 7% годовых и может подняться до 10%, — сказал агентству IPN Вячеслав Ионицэ.
Этот рост инфляции происходит в сложных экономических условиях. В 2022 году инфляция достигла рекордного уровня в 34,6%, а за последние четыре года совокупная инфляция достигла 70%, подрывая покупательную способность граждан. Повышение тарифов на электроэнергию усилит эту тенденцию, непропорционально затрагивая наиболее уязвимые социальные категории, такие как пенсионеры, работники бюджетной сферы и люди с низкими доходами.
— Наиболее уязвимыми окажутся незащищённые слои населения, которые значительную часть своих доходов отдают на коммунальные услуги. Если не будут найдены решения, позволяющие смягчить последствия повышения тарифов, население Молдовы столкнется с новой волной энергетической бедности, — предупреждает экономист.
НАРЭ частично одобрило запросы компаний Termoelectrica и CET-Nord на повышение тарифов на тепловую энергию.
Для потребителей Termoelectrica тариф составит 2510 леев/Гкал, что на 686 леев больше текущего, но на 54 лея меньше, чем изначально запрашивала компания.
Для потребителей CET-Nord тариф вырастет на 307 леев, составив 2126 леев/Гкал, хотя компания просила увеличить его до 2612 леев.