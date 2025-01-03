В Приднестровье подорожал хлеб

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. В непризнанном Приднестровье подорожала в среднем на 5% хлебобулочная продукция, сообщил телеканал «Первый Приднестровский».
На тираспольском хлебокомбинате пояснили, что это не связано с энергокризисом. «Причина кроется в росте стоимости сырья. Раньше дрожжи закупали в Украине, теперь везут из Кишинёва, соль тоже привозная», — сказал представитель хлебокомбината.
Тираспольский хлебокомбинат работает в штатном режиме. Пока на остаточном газе, но в любой момент готов перейти на электропечи. Даже при переходе на электропечи Тираспольский хлебокомбинат сможет выпускать до 50 тонн хлеба в сутки — этого хватит на всю республику.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.