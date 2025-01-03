В Приднестровье подорожал хлеб

Тираспольский хлебокомбинат работает в штатном режиме. Пока на остаточном газе, но в любой момент готов перейти на электропечи. Даже при переходе на электропечи Тираспольский хлебокомбинат сможет выпускать до 50 тонн хлеба в сутки — этого хватит на всю республику.