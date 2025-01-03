Пенсии 654 тыс воронежцев выросли с 1 января

Январская индексация затронула выплаты 654,1 тыс. воронежских пенсионеров. В их числе 572,5 тыс. — неработающих. Одновременно выросли на 7,3% стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного ИПК повысилась до 142,76 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — до 8728,73 рубля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России (СФР).
Как сообщало РИА «Воронеж», особенностью этой индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров.
— Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций, — напомнили в СФР.
Многим получателям досрочно перечислили проиндексированную пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснулась тех, у кого перечисление пенсии через банк пришлось бы на 5 января в период зимних каникул.
— Таким образом досрочно перед Новым годом, 26 декабря, денежные средства были направлены 195,5 тыс. воронежских пенсионеров. Следующая выплата ожидает таких пенсионеров уже в феврале, — отметили в Соцфонде.
Почтовые отделения в 2025 году доставляют индексированные выплаты пенсионерам по обычному графику,
Ранее стало известно, что в Воронежской области участились случаи мошенничества под предлогом перерасчета пенсии. Аферисты звонят пожилым людям и представляются сотрудниками Социального фонда. Злоумышленники сообщают, что у воронежцев обнаружен неучтенный трудовой стаж, в связи с чем предлагают пересчитать пенсию. Таким образом обманным путем мошенники получают доступ к личным данным пенсионеров.