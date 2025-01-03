Пенсии 654 тыс воронежцев выросли с 1 января

Январская индексация затронула выплаты 654,1 тыс. воронежских пенсионеров. В их числе 572,5 тыс. — неработающих. Одновременно выросли на 7,3% стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного ИПК повысилась до 142,76 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — до 8728,73 рубля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России (СФР).