В России сняли с продажи популярный китайский купе-кроссовер

По данным газеты, F7x более не представлен в российском модельном ряду марки Haval. При этом автомобилисты могут приобрести машину у дилеров. У них в запасе осталось небольшое количество авто этой модели, стоимость которых начинается от 2,4 миллиона рублей. Между тем в 2024 году Haval остановил сборку машин F7 и F7x на заводе компании под Тулой. На смену кроссоверу F7 пришла модель нового поколения, а F7x так и не получил преемника.