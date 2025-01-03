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В России сняли с продажи популярный китайский купе-кроссовер

В России сняли с продажи китайский купе-кроссовер Haval F7x. Об этом сообщает RG.ru.

Источник: Life.ru

По данным газеты, F7x более не представлен в российском модельном ряду марки Haval. При этом автомобилисты могут приобрести машину у дилеров. У них в запасе осталось небольшое количество авто этой модели, стоимость которых начинается от 2,4 миллиона рублей. Между тем в 2024 году Haval остановил сборку машин F7 и F7x на заводе компании под Тулой. На смену кроссоверу F7 пришла модель нового поколения, а F7x так и не получил преемника.

А ранее Life.ru писал, что российские склады переполнены китайскими автомобилями. Транспортных средств в размере 200−250 тысяч штук может хватить до апреля этого года.