Лукашенко сказал заняться вопросом вывода финансов за пределы Беларуси

Ранее мы писали о том, что президент рассказала о пяти сотнях наказов от белорусов, которые поступили к нему в ходе сбора подписей (здесь про это). Рассказал Лукашенко и о том, что для него является самым страшным на посту президента Беларуси (вот здесь про это).