Лукашенко сказал заняться вопросом вывода финансов за пределы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал заняться вопросом вывода финансов за пределы республики. Об этом Лукашенко сказал в ходе встречи со своими доверенными лицами, которая прошла в пятницу, 3 января 2025 года во Дворце Независимости.
— Эту проблему надо решать. Решать в плане справедливости и равноправия. не дело, когда торговля или те, кто меньше вкладываются в тот или иной товар, получают огромные деньги, еще и за границу выводят, — цитирует Александра Лукашенко БелТА.
Лукашенко констатировал, что вопросами и проблемными аспектами вывода финансовых ресурсов за пределы Беларуси, предстоит заняться в ближайшее время. При этом особая ответственность здесь возлагается на Совет министров.
Ранее мы писали о том, что президент рассказала о пяти сотнях наказов от белорусов, которые поступили к нему в ходе сбора подписей (здесь про это). Рассказал Лукашенко и о том, что для него является самым страшным на посту президента Беларуси (вот здесь про это).