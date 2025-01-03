В 20 муниципалитетах Башкирии будет введен туристический налог

Напомним, закон о туристическом налоге вступил в силу с 1 января. Деньги с его уплаты поступают в местные бюджеты. Объектом налогообложения считается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, включенных в специализированный реестр, который ведет Федеральная служба по аккредитации. Всего в республике в данном реестре числятся 466 гостиниц и иных средств размещения.