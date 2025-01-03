В 20 муниципалитетах Башкирии будет введен туристический налог. В ряде районов он будет действовать лишь на территории некоторых населенных пунктов, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой Минтуризма РБ.
По данным ведомства, 30 администраций районов отказались от введения налога. Еще 20 его приняли, однако в 13 из них налог будет действовать лишь в определенных локациях.
В частности, теперь налог в виде добавления к цене за размещение в гостинице будут платить туристы Абзелиловского, Бакалинского, Балтачевского, Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого и Дуванского районов, а также Кумертау, Нефтекамска, Октябрьского, Белебея, Учалов, Бирска и Стерлитамака и других.
Напомним, закон о туристическом налоге вступил в силу с 1 января. Деньги с его уплаты поступают в местные бюджеты. Объектом налогообложения считается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, включенных в специализированный реестр, который ведет Федеральная служба по аккредитации. Всего в республике в данном реестре числятся 466 гостиниц и иных средств размещения.
Ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости размещения, но не менее 100 ₽ в сутки. Ставка будет поэтапно расти до 5% с 2029 года.