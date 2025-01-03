Сигареты в Молдове дорожают: какой будет минимальная цена за пачку

В соответствии с положениями Налогового кодекса, базовая цена за пачку представляет собой стоимость, полученную путем применения (умножения) минимальной ставки акциза за отчетный год к объему в натуральном выражении (1000 штук) с коэффициентом 1,46, умноженным на количество сигарет в пачке и разделенным на 1000, также уточняют налоговики.