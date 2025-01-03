Сигареты в Молдове дорожают: какой будет минимальная цена за пачку

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Сигареты и сигариллы в Молдове дорожают, сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).
Ведомство информирует налогоплательщиков, занимающихся торговлей табачными изделиями, что в 2025 году базовая цена упаковки, содержащей 20 единиц сигарет или сигарилл, составит 42,35 лея. Таким образом, пачка дорожает как минимум на 3,85 лея.
Продажа любым лицом сигарет и сигарилл по цене ниже базовой запрещена, напоминают в ГНС.
В соответствии с положениями Налогового кодекса, базовая цена за пачку представляет собой стоимость, полученную путем применения (умножения) минимальной ставки акциза за отчетный год к объему в натуральном выражении (1000 штук) с коэффициентом 1,46, умноженным на количество сигарет в пачке и разделенным на 1000, также уточняют налоговики.
На 2025 год минимальная ставка акциза на 1000 единиц сигарет или папирос составит 1450,48 лея, это на 131,86 лея больше, чем в 2024 году.
Нарушение данных положений законодательства влечет применение штрафа от 30% до 50% стоимости сигарет и/или сигарилл, найденных в запасах на момент проверки, начиная с базовой цены.