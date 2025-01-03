В Беларуси запретили продавать гречневую крупу российского производителя

Эксперты провели испытания и установили, что гречка, которую позиционируют как быстроразваривающуюся, таковой не является: крупа варится 29 минут при норме не более 25.Речь идет о гречневой крупе производства ООО «Дары полей», выпущенной в Барнауле Алтайского края. Запрет на ввоз и обращение вступит в силу с 11 января. В декабре по этой же причине под запрет ввоза в Беларусь и продажи в стране попала гречневая быстроразваривающаяся крупа ООО «Вега-инжиниринг». К слову, данное предприятие тоже расположено в Барнауле.