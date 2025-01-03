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Это случится впервые за последние 25 лет: В Приднестровье анонсируют веерные отключения электричества

Это связано с тем, что жители Левобережья на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема.

Источник: Комсомольская правда

В Приднестровье в пятницу, 3 января, пройдут веерные отключения электроэнергии. Это связано с тем, что жители Левобережья на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема.

Электроэнергию будут отключать по следующим городам и районам:

С 18−00 до 19−00:

  • г. Тирасполь: центр, м-н «Южный», р-н роддома, р-н парома.
  • Григориопольский р-н: с. Малаешты.
  • г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная.
  • Рыбницкий р-н: сёла Ульма, Мокра, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны.

С 19−00 до 20−00:

  • г. Тирасполь: р-н Мечникова, с-з Фрунзе, р-н Бородинка.
  • Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное.
  • Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея.
  • г. Рыбница: ул. Вальченко.
  • Рыбницкий р-н: сёла Ержово, Сарацея, Жура, Бутучаны.

С 20−00 до 21−00:

  • с. Гыска.
  • Слободзейский р-н: сёла Парканы, Терновка, Меренешты, Кременчуг.
  • Григориопольский р-н: сёла Буторы, Виноградное (север и центр), Ташлык (север), Спея.
  • Рыбницкий район: сёла Б. Молокиш, Красненькое, Броштяны, Димитрово, частично Плоть, Ивановка, Гараба.

С 21−00 до 22−00:

  • Бендеры: Борисовка, Пентагон, с. Протягайловка.
  • Григориопольский р-н: сёла Гыртоп, Глиное, п. Маяк, Бруслаки, Мокряки, полимерный завод.
  • Дубоссары: мн. Коржево, мн. Магала.
  • Рыбницкий р-н: сёла Шмалены, Колбасна, Н. Михайловка, Андреевка.
  • Каменка — промышленный сектор.
  • Каменский р-н: сёла Подоймица, Валя-Адынкэ, Константиновка.

ВАЖНО! В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут.

энергетика