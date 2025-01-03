Это случится впервые за последние 25 лет: В Приднестровье анонсируют веерные отключения электричества

В Приднестровье в пятницу, 3 января, пройдут веерные отключения электроэнергии. Это связано с тем, что жители Левобережья на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема.
Электроэнергию будут отключать по следующим городам и районам:
С 18−00 до 19−00:
- г. Тирасполь: центр, м-н «Южный», р-н роддома, р-н парома.
- Григориопольский р-н: с. Малаешты.
- г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная.
- Рыбницкий р-н: сёла Ульма, Мокра, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны.
С 19−00 до 20−00:
- г. Тирасполь: р-н Мечникова, с-з Фрунзе, р-н Бородинка.
- Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное.
- Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея.
- г. Рыбница: ул. Вальченко.
- Рыбницкий р-н: сёла Ержово, Сарацея, Жура, Бутучаны.
С 20−00 до 21−00:
- с. Гыска.
- Слободзейский р-н: сёла Парканы, Терновка, Меренешты, Кременчуг.
- Григориопольский р-н: сёла Буторы, Виноградное (север и центр), Ташлык (север), Спея.
- Рыбницкий район: сёла Б. Молокиш, Красненькое, Броштяны, Димитрово, частично Плоть, Ивановка, Гараба.
С 21−00 до 22−00:
- Бендеры: Борисовка, Пентагон, с. Протягайловка.
- Григориопольский р-н: сёла Гыртоп, Глиное, п. Маяк, Бруслаки, Мокряки, полимерный завод.
- Дубоссары: мн. Коржево, мн. Магала.
- Рыбницкий р-н: сёла Шмалены, Колбасна, Н. Михайловка, Андреевка.
- Каменка — промышленный сектор.
- Каменский р-н: сёла Подоймица, Валя-Адынкэ, Константиновка.
ВАЖНО! В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут.