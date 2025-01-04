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Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 4 января 2025 года

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 4 января, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк озвучил курсы валют на 4 января 2025 года, субботу. Так, курсы основных валют сохранены по отношению к валютам, действовавшим ранее.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на субботу, 4 января, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4735 белорусского рубля, 1 евро — 3,6246 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3488белорусского рубля.

По сравнению с валютными значениями, установленными на вторник, 31 декабря 2024 года, среду, 1 января 2025 года, четверг, 2 января, и пятницу, 3 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.

Между тем минчанка отдала ноутбук и телефон за 6000 рублей гадалкам, поджидавшим ее в ТЦ.