Экономист Баландина: ипотека в 2025 году не будет доступна большинству россиян

«Если предложения об изменении условий все же появятся, ждать конкретных корректировок в условиях льготных программ в будущем году не стоит, они маловероятны. Семейная ипотека — ключевой стимул для покупки недвижимости, даже несмотря на тот факт, что летом в нее были внесены корректировки и теперь под условия программы подходит менее широкая аудитория. Вероятно, государство продолжит субсидировать кредиты для этой категории населения в запланированном объеме. В ближайшее время на рынке недвижимости вряд ли появится аналог массовой льготной ипотеки, поскольку такие программы разрабатываются задолго до возможного анонсирования», — подчеркнул эксперт.