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В Самаре запретили строить высотки на земле для ТЦ

Власти Самары запретили строить многоэтажные дома на улице Физкультурной из-за отсутствия плана развития территории.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре застройщику запретили строить высотки в Промышленном районе. Компания «ЭЛРИ» собиралась построить дома на участке на улице Физкультурной рядом с гипермаркетом «Лента». Там сейчас пустырь, земля предназначена для строительства торгового центра.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки не увидела комплексного развития территории и отказала застройщику. Ранее проект высоток прошел публичные слушания.

Напомним, ранее администрация Самары не разрешила строить многоэтажные дома в промзоне в Зубчаниновке. Высотки должны были появиться на улице Магистральной. Причина отказа — участок под застройку находится в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, строить жилье там нельзя.

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