В Самаре запретили строить высотки на земле для ТЦ

В Самаре застройщику запретили строить высотки в Промышленном районе. Компания «ЭЛРИ» собиралась построить дома на участке на улице Физкультурной рядом с гипермаркетом «Лента». Там сейчас пустырь, земля предназначена для строительства торгового центра.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки не увидела комплексного развития территории и отказала застройщику. Ранее проект высоток прошел публичные слушания.
Напомним, ранее администрация Самары не разрешила строить многоэтажные дома в промзоне в Зубчаниновке. Высотки должны были появиться на улице Магистральной. Причина отказа — участок под застройку находится в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, строить жилье там нельзя.