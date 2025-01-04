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В Севастополе завершили основную часть капремонта набережной и пляжа

В Севастополе завершили основную часть капитального ремонта набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в период новогодних каникул ограждения на набережной были сняты.

По его словам, на мысе Хрустальном обновили покрытие и укрепили его с помощью арматурной сетки.

Также на Приморском бульваре на лестницах и площадках уложили новое водоотталкивающее покрытие, установили гранитные ступени и возвели подпорные стены. Кроме того, с плитки убрали герб.

Развожаев напомнил, что на восстановление объектов, пострадавших в результате «шторма века», правительство России выделило субсидию.

Ранее сообщалось, что в Алуште продолжается капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений, поврежденных из-за «шторма века». Подрядчику поручили привлечь дополнительные силы, увеличив количество рабочих до 100 человек и техники до 24 единиц.

ЖКХ