В Севастополе завершили основную часть капремонта набережной и пляжа

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в период новогодних каникул ограждения на набережной были сняты.
По его словам, на мысе Хрустальном обновили покрытие и укрепили его с помощью арматурной сетки.
Также на Приморском бульваре на лестницах и площадках уложили новое водоотталкивающее покрытие, установили гранитные ступени и возвели подпорные стены. Кроме того, с плитки убрали герб.
Развожаев напомнил, что на восстановление объектов, пострадавших в результате «шторма века», правительство России выделило субсидию.
Ранее сообщалось, что в Алуште продолжается капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений, поврежденных из-за «шторма века». Подрядчику поручили привлечь дополнительные силы, увеличив количество рабочих до 100 человек и техники до 24 единиц.