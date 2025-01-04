С разработчика транспорта для ракетной техники взыскали 10 млн рублей

Как говорится в материалах дела, между Минобороны и АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» был в мае 2020 года заключен контракт на разработку специального вагона для транспортировки ракет по железной дороге. Однако предприятие выполнило условия соглашения не вовремя и не в полном объеме. Тогда оборонное ведомство потребовало выплатить неустойку.