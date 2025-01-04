С разработчика транспорта для ракетной техники взыскали 10 млн рублей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал 10 млн рублей с АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» за срыв разработки специального вагона для транспортировки ракет. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Суд определил взыскать с АО “Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения” в пользу Министерства обороны Российской Федерации 10 000 000 ₽ 00 коп. неустойки. В удовлетворении остальной части требований отказать», — сказано в одном из документов дела. Там отмечается, что оборонное ведомство изначально требовало с предприятия 87 млн 976 тыс. рублей, но суд снизил эту сумму при вынесении решения.
Как говорится в материалах дела, между Минобороны и АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» был в мае 2020 года заключен контракт на разработку специального вагона для транспортировки ракет по железной дороге. Однако предприятие выполнило условия соглашения не вовремя и не в полном объеме. Тогда оборонное ведомство потребовало выплатить неустойку.
«Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» является головным предприятием Федерального космического агентства (ныне госкорпорация «Роскосмос») по созданию новых и модернизации существующих железнодорожных транспортных средств для перевозки ракетно-космической техники. Предприятие базируется в Твери.