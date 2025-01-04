«Местные жители получат современный жилой квартал»

Напомним, что в ноябре 2024 года компания «Спортинвест», зарегистрированная в Подмосковье, приобрела несколько земельных участков и объектов недвижимости на территории бывшего Спортивного рынка во Владивостоке, где ранее находились торговые центры «Кристалл» и «Виктория». Эта компания связана с застройщиком ГК «Остов», которая сейчас активно развивает проекты во Владивостоке, в том числе занимается застройкой территории бывшего парка «Фантазия» на Второй Речке. Новый владелец — Игорь Шаповалов, генеральный директор и совладелец «Остова».