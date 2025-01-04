Проект комплексного развития территории (КРТ) на улице Спортивной во Владивостоке — на месте бывшего рынка, должен превратить район в «современный жилой квартал». Об этом рассказала в интервью ИА PrimaMedia председатель правительства региона Вера Щербина.
«В зоне КРТ, в районе улицы Спортивной, планируется за счет средств инвестора, который выиграет аукцион, построить школу на 490 мест, детский сад на 300 мест, спортивный многофункциональный комплекс, открытый стадион, построить беговые дорожки и современный фермерский рынок. Также инвестору предстоит благоустроить набережную реки Объяснения, которая прилегает к территории рынка», — сообщила Вера Щербина.
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При этом не все эксперты поддержали жилую застройку на месте бывшего рынка.
По ее словам, первые этажи жилых домов будут отведены под коммерческие объекты. За счет них и фермерского рынка будут созданы легальные рабочие места.
«Местные жители получат современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой и самое главное — со спортивными объектами и прогулочными зонами, которых не хватает этому району», — подчеркнула председатель правительства Приморья. — Мы изучаем опыт других регионов в части реализации КРТ, следим за регионами-лидерами, сегодня это Московская, Тюменская, Нижегородская области, Пермский, Краснодарский края".
Напомним, что в ноябре 2024 года компания «Спортинвест», зарегистрированная в Подмосковье, приобрела несколько земельных участков и объектов недвижимости на территории бывшего Спортивного рынка во Владивостоке, где ранее находились торговые центры «Кристалл» и «Виктория». Эта компания связана с застройщиком ГК «Остов», которая сейчас активно развивает проекты во Владивостоке, в том числе занимается застройкой территории бывшего парка «Фантазия» на Второй Речке. Новый владелец — Игорь Шаповалов, генеральный директор и совладелец «Остова».