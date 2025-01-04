В Татарстане на строительство дорог в 2025 году направят 7 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выделят 7 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщает агентство «Татмедиа» со ссылкой на Миндортранс республики.