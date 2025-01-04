Energocom: электроснабжение правобережной Молдовы 4 января будет на 100%

«Таким образом, можно будет импортировать законтрактованную электроэнергию, ранее заявленную компанией, плюс закупки на бирже, особенно в часы пик. По субботам обычно потребление электроэнергии на 7−10% меньше, чем в рабочий день. После праздников ожидаются новые проблемы с резервированием мощностей», — отметили в госкомпании.