Energocom: электроснабжение правобережной Молдовы 4 января будет на 100%

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik.Потребности правобережной части Молдовы в электроэнергии на 4 января покрыты на 100%, сообщили в госпредприятии Energocom.
Уточняется, что компания зарезервировала мощности на границе с Румынией для удовлетворения потребностей Республики Молдова в электроэнергии, частично на рынке на сутки вперед, частично на внутридневных аукционах.
«Таким образом, можно будет импортировать законтрактованную электроэнергию, ранее заявленную компанией, плюс закупки на бирже, особенно в часы пик. По субботам обычно потребление электроэнергии на 7−10% меньше, чем в рабочий день. После праздников ожидаются новые проблемы с резервированием мощностей», — отметили в госкомпании.
Energocom также подчеркивает, что коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена для Республики Молдова полосой в 315 МВт (24 часа из 24) из 650−800 МВт, необходимых в зимний период.
«Поэтому организуются дополнительные аукционы для резервирования неиспользуемых мощностей на других границах Украины с ЕС», — сообщили в Energocom.
Таким образом, на 4 января потребление электроэнергии будет покрываться за счет централизованных тепловых станций в Кишиневе и Бельцах, местных объектов возобновляемой энергетики, а остальная электроэнергия будет закупаться за счет импорта и на бирже.
Накануне Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые, более высокие тарифы на электроэнергию для северных, южных и центральных районов правобережной Молдовы.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.