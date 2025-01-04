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Energocom: электроснабжение правобережной Молдовы 4 января будет на 100%

Потребности правого берега Днестра в электроэнергии на субботу будут покрыты полностью, заверяют в Energocom.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik.Потребности правобережной части Молдовы в электроэнергии на 4 января покрыты на 100%, сообщили в госпредприятии Energocom.

Уточняется, что компания зарезервировала мощности на границе с Румынией для удовлетворения потребностей Республики Молдова в электроэнергии, частично на рынке на сутки вперед, частично на внутридневных аукционах.

«Таким образом, можно будет импортировать законтрактованную электроэнергию, ранее заявленную компанией, плюс закупки на бирже, особенно в часы пик. По субботам обычно потребление электроэнергии на 7−10% меньше, чем в рабочий день. После праздников ожидаются новые проблемы с резервированием мощностей», — отметили в госкомпании.

Energocom также подчеркивает, что коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена для Республики Молдова полосой в 315 МВт (24 часа из 24) из 650−800 МВт, необходимых в зимний период.

«Поэтому организуются дополнительные аукционы для резервирования неиспользуемых мощностей на других границах Украины с ЕС», — сообщили в Energocom.

Таким образом, на 4 января потребление электроэнергии будет покрываться за счет централизованных тепловых станций в Кишиневе и Бельцах, местных объектов возобновляемой энергетики, а остальная электроэнергия будет закупаться за счет импорта и на бирже.

Накануне Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые, более высокие тарифы на электроэнергию для северных, южных и центральных районов правобережной Молдовы.

Утром 1 января в ПАО «Газпром» заявили о том, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с завершением срока действия соглашения о транспортировке газа с НАК «Нафтогаз Украины», подписанного 30 декабря 2019 года.

После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.

В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.

энергетика