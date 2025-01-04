Более 900 домов переведут на газ в Нижнем Тагиле в 2025 году

«Мероприятия федерального проекта реализуют не только промышленные предприятия, планомерно сокращая количество объемы выбросов от технологического производства. Но и администрация муниципалитета, осуществляя обновление городского общественного транспорта и оказывая помощь жителям по подключению их домов к газораспредельным сетям, — сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. — Это и экологично, и выгодно, и удобно».