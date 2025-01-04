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Более 900 домов переведут на газ в Нижнем Тагиле в 2025 году

В крупном свердловском городе продолжается реализация федерального проекта «Чистый воздух».

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» в 2025 году в Нижнем Тагиле на газ планируют перевести 962 дома. Основная задача проекта — снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ, а также выбросов опасных загрязняющих веществ к 2026 году не менее чем на 20% относительно значений 2017 года.

«Мероприятия федерального проекта реализуют не только промышленные предприятия, планомерно сокращая количество объемы выбросов от технологического производства. Но и администрация муниципалитета, осуществляя обновление городского общественного транспорта и оказывая помощь жителям по подключению их домов к газораспредельным сетям, — сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. — Это и экологично, и выгодно, и удобно».