В Узбекистане расширят возможности для выращивания сельхозпродукции

Во главе с директором Агентства по карантину и защите растений будет создана Республиканская рабочая группа по координации организации выращивания сельскохозяйственной продукции по краям полей, на площадях вокруг каналов, оросительных и коллекторно-дренажных сетей, на приусадебных участках и землях домохозяйств, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.