В Узбекистане расширят возможности для выращивания сельхозпродукции

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане будет усовершенствована система выращивания сельскохозяйственной продукции. Принято постановление президента «О мерах по увеличению объема выращивания продукции с использованием дополнительных возможностей на сельскохозяйственных площадях».
Документом устанавливается порядок выращивания сельхозпродукции по краям полей, на приусадебных участках и землях домохозяйств населения, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.
На Агентство по карантину и защите растений возлагаются задачи по организации выращивания продукции, поставке семян и саженцев, а также отправке выращенной продукции на экспорт.
Для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, эффективно использующих края полей, будет бесплатно выдаваться внутренний фитосанитарный сертификат.
Государственный целевой фонд по развитию и поддержке агропромышленности выделит субсидии в размере 50% расходов по закупке подвоев фруктовых саженцев, посаженных по краям полей методом «in-vitro», но не более 25 тысяч сумов на каждый подвой фруктового саженца.
Во главе с директором Агентства по карантину и защите растений будет создана Республиканская рабочая группа по координации организации выращивания сельскохозяйственной продукции по краям полей, на площадях вокруг каналов, оросительных и коллекторно-дренажных сетей, на приусадебных участках и землях домохозяйств, возле многоэтажных домов, на внутренних улицах махаллей.
Также внедряется порядок эффективной эксплуатации тепличных комплексов, перерабатывающих цехов и холодильных хранилищ, принятых на баланс банков по причине задолженности.
В соответствии с новым порядком, будут сформированы перечни претендентов на получение в доверительное управление каждого объекта минимум из трех опытных предпринимателей.
Кроме того.
- коммерческие банки будут передавать объекты в доверительное управление опытным предпринимателям (имеющим положительную кредитную историю и постоянный денежный оборот) сроком на три года;
- 50% доходов, поступающих от объектов, будут перечисляться коммерческим банкам, при этом задолженность по стоимости объектов соразмерно уменьшается;
- в случае положительной деятельности в течение года объекты реализуют опытным предпринимателям в рассрочку сроком на 10 лет.