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На уборку свердловских дорог вышли 375 машин

375 снегоуборочных машин работали во время оттепели на дорогах Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область пришла оттепель. В связи с этим на дороги вышли снегоуборочные машины. Их общее количество 375 штук. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

— Для устранения зимней скользкости на проезжей части израсходовано 3904 кубометра пескосоляной смеси. Специалисты продолжат работать до полного устранения зимней скользкости на проезжей части, — рассказали в областном правительстве.

Отмечается, что водители могут сообщить о заснеженных трассах. Если вопрос касается федеральных трасс, то можно обратиться в ФКУ «Уралуправтодор» по номеру 8−800−200−63−06. Если же заснеженность замечена на региональных дорогах, то помочь может диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области — +7 (343) 261−79−83. Очисткой екатеринбургских улиц занимается ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304−12−04 и +7 (343) 304−12−08.

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