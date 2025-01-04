На уборку свердловских дорог вышли 375 машин

Отмечается, что водители могут сообщить о заснеженных трассах. Если вопрос касается федеральных трасс, то можно обратиться в ФКУ «Уралуправтодор» по номеру 8−800−200−63−06. Если же заснеженность замечена на региональных дорогах, то помочь может диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области — +7 (343) 261−79−83 . Очисткой екатеринбургских улиц занимается ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304−12−04 и +7 (343) 304−12−08 .