На уборку свердловских дорог вышли 375 машин

В Свердловскую область пришла оттепель. В связи с этим на дороги вышли снегоуборочные машины. Их общее количество 375 штук. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
— Для устранения зимней скользкости на проезжей части израсходовано 3904 кубометра пескосоляной смеси. Специалисты продолжат работать до полного устранения зимней скользкости на проезжей части, — рассказали в областном правительстве.
Отмечается, что водители могут сообщить о заснеженных трассах. Если вопрос касается федеральных трасс, то можно обратиться в ФКУ «Уралуправтодор» по номеру 8−800−200−63−06. Если же заснеженность замечена на региональных дорогах, то помочь может диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области —