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Живем одним днем: Ждать ли жителям Молдовы веерных отключений света — почему власти не покупают электричество с запасом

Есть проблема: коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена до 315 МВт, тогда как зимой нужно до 800 МВт.

Энергоком живет одним днём. Электричество на 4 января в Молдове обеспечено на 100%. Резервы закупили на аукционах — заранее и по ходу дня.

Источники стандартные: ТЭЦ Кишинева и Бельц, немного зелёной энергии и импорт с биржи. По субботам потребление ниже на 7−10%, но расслабляться рано — впереди новые «праздничные» сложности с резервами.

Есть проблема: коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена до 315 МВт, тогда как зимой нужно до 800 МВт. Спасают ситуацию дополнительные тендеры на соседних границах.

энергетика