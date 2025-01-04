Живем одним днем: Ждать ли жителям Молдовы веерных отключений света — почему власти не покупают электричество с запасом

Энергоком живет одним днём. Электричество на 4 января в Молдове обеспечено на 100%. Резервы закупили на аукционах — заранее и по ходу дня.
Источники стандартные: ТЭЦ Кишинева и Бельц, немного зелёной энергии и импорт с биржи. По субботам потребление ниже на 7−10%, но расслабляться рано — впереди новые «праздничные» сложности с резервами.
Есть проблема: коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена до 315 МВт, тогда как зимой нужно до 800 МВт. Спасают ситуацию дополнительные тендеры на соседних границах.