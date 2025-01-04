Пойдут вниз или вырастут: что будет с ценами на жилье в Минске в 2025 году

Спрос на столичное жилье в течение прошлого года был очень активный. Каждый месяц на вторичке в среднем продавалось по 1600 квартир. Трижды — в марте, апреле и августе — количество сделок приближалось к 2 тысячам. А общее число проданных квартир за весь 2024-й составило 19,5 тысячи (это пока предварительные данные, более точная цифра станет известна в конце января). Тем не менее это число является новым рекордом, предыдущий максимум был установлен в 2023-м — 18 тысяч.