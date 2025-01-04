В крупном городе Челябинской области построят новый терминал аэропорта

— У нас поданы заявки на строительство ещё шести новых аэропортов, — сообщил Игорь Шувалов, уточнив, что речь идёт о воздушных гаванях в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе, где очень высокий промышленный и туристический потенциал. Сейчас идёт работа по проектной документации этих аэропортов.