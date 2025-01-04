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В крупном городе Челябинской области построят новый терминал аэропорта

В Магнитогорске при поддержке корпорации ВЭБ.РФ построят новый терминал аэропорта. Об этом глава корпорации Игорь Шувалов доложил председателю Правительства Михаилу Мишустину.

Источник: документация аукциона на госзакупках

— У нас поданы заявки на строительство ещё шести новых аэропортов, — сообщил Игорь Шувалов, уточнив, что речь идёт о воздушных гаванях в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе, где очень высокий промышленный и туристический потенциал. Сейчас идёт работа по проектной документации этих аэропортов.

Михаил Мишустин одобрил работу в этом направлении.

— Мы тогда по проектной документации этих аэропортов дальше будем продвигаться, — ответил глава госкорпорации.

По словам Шувалова, общий объём инвестиций в аэропорты — 376 миллиардов рублей. Участие ВЭБ.РФ составит 148 миллиардов рублей.

Напомним, что работу после реконструкции аэропорт Магнитогорска возобновил 11 ноября 2023 года. Тогда же в Сеть попало несколько вариантов того, каким может стать этот аэропорт.

Его модернизация началась в 2019 году. Работы проводились в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». А для посетителей воздушную гавань закрыли 1 июня 2023 года по причине реконструкции взлётно-посадочной полосы. Длина усовершенствованной полосы составила 3250 метров.