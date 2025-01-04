Энергокризис: в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии

При необходимости спасатели выезжают для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров. Это касается тех, кто находится в самом тяжёлом положении — одиноких и больных пенсионеров, многодетных семей, инвалидов. Спасатели уже доставили 35 складометров дров нуждающимся и 40 раз выезжали для оказания помощи по распилу и рубке дров.