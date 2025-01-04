Энергокризис: в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв — Sputnik. Веерные отключения электроэнергии из-за превышения потребления электричества над производственными мощностями прошли в пятницу в Приднестровье.
Как отметил лидер Приднестровья Вадим красносельский, за четверг и пятницу специалисты ликвидировали последствия 136 аварий на электросетях. При этом без света и тепла оставались 3227 абонентов.
«Дальше нагрузка будет расти. Без веерного отключения электроснабжения не обойтись. Это необходимо, чтобы уберечь систему. Уверен, все с пониманием принимают и этот этап. Правительство разработало график, ориентируясь на который, быт и жизнедеятельность можно будет организовать с наименьшим дискомфортом».
По состоянию на 3 декабря без газа в регионе оставались 122 села (51,5 тысячи абонентов) и 20 тысяч абонентов частного сектора в городах. Не получали газ 19 объектов агропромышленного комплекса, 1810 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Без тепла и горячей воды остались 2678 объектов, из которых 1565 — многоквартирные дома.
На горячую линию, открытую в Приднестровье в связи с энергокризисом, поступило почти две тысячи звонков. Около 840 обращений касались покупки, доставки (в том числе и бесплатной для уязвимых категорий) и рубки дров.
Оборудовано 30 пунктов обогрева и временного размещения граждан на 1325 мест, за сутки за помощью обратились 12 человек (всего за несколько дней- 23).
При необходимости спасатели выезжают для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров. Это касается тех, кто находится в самом тяжёлом положении — одиноких и больных пенсионеров, многодетных семей, инвалидов. Спасатели уже доставили 35 складометров дров нуждающимся и 40 раз выезжали для оказания помощи по распилу и рубке дров.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.