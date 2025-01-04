В Калининграде ищут подрядчика для ремонта участка улицы Карла Маркса. На работы выделили 43,3 миллиона рублей. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.
В порядок приведут отрезок улицы от Леонова до Красной. Специалисты должны отремонтировать проезжую часть и тротуар, установить бортовые камни и выполнить другие работы.
Подрядчика определят 15 января. Работы необходимо выполнить в течение 180 дней с даты заключения контракта.
Власти Калининграда планируют капитально отремонтировать улицу Карла Маркса уже несколько лет. На проезжей части образовались выбоины и неровности. В прошлые годы там регулярно проводили ямочный ремонт.