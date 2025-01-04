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МАРТ прокомментировал запрет на продажу пиротехники в Беларуси

Власти республики запретили продавать петарды, ракетницы и другие пиротехнические изделия физлицам из-за участившихся случаев получения травм.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) организовало мониторинг торговых объектов, реализующих пиротехнику, сказал журналистам глава ведомства Алексей Богданов, передает корреспондент Sputnik.

Накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о запрете оптовой и розничной торговли пиротехники в стране.

«В связи со значительным ростом количества несчастных случаев и травм от использования пиротехнических изделий в новогодние праздники правительством принято решение о запрете оборота таких изделий, и оно вступает в силу с 4 января».

отметил Богданов.

Исключениями при этом являются два случая: разрешается оптовая реализация пиротехнических изделий, которые используются компаниями для их ежедневной деятельности (строительство, ремонт, реализация услуг по фейерверкам), а также оптовая и розничная торговля некоторыми видами бытовых пиротехнических изделий (например, бенгальские огни, фейерверки безопасного назначения, свечи холодного огня, хлопушки).

«То есть те товары, которые не могут нанести ущерба жизни и здоровья наших граждан», — пояснил министр.

По его словам, в случае нарушения постановления предусматривается ответственность.

Также Богданов заявил, что с 4 января организован мониторинг торговых объектов с целью исключения случаев продажи. Он уточнил, что торговые объекты в большинстве своем дисциплинированы и соблюдают правила запрета такого рода.

Ранее в МЧС Беларуси сообщили, что с 1 по 4 января 2025 года из-за взрывов пиротехнических изделий пострадали 30 человек.