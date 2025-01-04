МАРТ прокомментировал запрет на продажу пиротехники в Беларуси

Исключениями при этом являются два случая: разрешается оптовая реализация пиротехнических изделий, которые используются компаниями для их ежедневной деятельности (строительство, ремонт, реализация услуг по фейерверкам), а также оптовая и розничная торговля некоторыми видами бытовых пиротехнических изделий (например, бенгальские огни, фейерверки безопасного назначения, свечи холодного огня, хлопушки).