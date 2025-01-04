Россиянам назвали самые высокооплачиваемые специальности

Аналитики провели исследование средних зарплат для различных профессий в России на 2024 год и выявили самые высокооплачиваемые специальности.
Первое место в рейтинге заняла профессия стоматолога, чья средняя зарплата составляет 176 793 рубля в месяц за полный рабочий день. Этот показатель значительно превышает уровень прошлого года. Заработок стоматологов колеблется от 150 000 до 350 000 рублей в зависимости от их специализации, объема выполняемой работы и типа медицинского учреждения.
На втором месте расположились водители рефрижераторов, получающие в среднем 164 363 рубля в месяц. Увеличение их доходов связано с высоким спросом на логистические услуги, который возник в результате роста электронной коммерции, ресторанной индустрии и увеличения объемов доставки продуктов.
Третью позицию занимает профессия брокера, где средний заработок составляет 146 353 рубля в месяц. Однако доход брокеров может варьироваться и зависит от комиссионных за заключенные сделки. В Москве опытные специалисты в области элитной недвижимости могут зарабатывать значительно больше, достигая порога в миллион рублей и выше.
На четвертом месте оказался шахтер с зарплатой в 129 527 рублей. Замыкают пятерку лидеров промышленные альпинисты, чей доход составил 128 557 рублей в месяц. Высокие заработки в этих областях объясняются значительным уровнем риска, связанным с выполнением их работы.