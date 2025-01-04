Россиянам назвали самые высокооплачиваемые специальности

Третью позицию занимает профессия брокера, где средний заработок составляет 146 353 рубля в месяц. Однако доход брокеров может варьироваться и зависит от комиссионных за заключенные сделки. В Москве опытные специалисты в области элитной недвижимости могут зарабатывать значительно больше, достигая порога в миллион рублей и выше.