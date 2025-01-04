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Смольный получит до 6,2 млрд руб на развитие дорожной сети

Субсидии будут поступать из федерального бюджета.

Санкт-Петербург в рамках государственной программы «Развитие дорожной системы» получит федеральную субсидию на модернизацию и ремонт дорог и искусственных дорожных сооружений, — сообщают в пресс-службе Смольного.

Глава Северной столицы Александр Беглов подписал правительственное постановление «Об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации». В рамках соглашения из государственный казны Петербург на протяжении 3 лет будет получать денежные средства.

Общий размер субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет: в 2025 году — до 2 385 036 тысяч рублей; в 2026 году — до 1 691 413,9 тысяч рублей; в 2027 году — до 2 181 685,7 тысяч рублей.