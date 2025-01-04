Смольный получит до 6,2 млрд руб на развитие дорожной сети

Общий размер субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет: в 2025 году — до 2 385 036 тысяч рублей; в 2026 году — до 1 691 413,9 тысяч рублей; в 2027 году — до 2 181 685,7 тысяч рублей.