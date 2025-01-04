В Омской области построят ветряную электростанцию

В Омской области планируют построить ветряную электростанцию. Об этом сообщили в Ассоциации некоммерческого партнерства «Совет рынка». Проект прошел отбор и вошел в число 12 проектов по использованию возобновляемых ресурсов, которые будут реализованы в разных регионах России.
В Сибири подобных ветряных электростанций пока нет. Ее мощность составит 18,35 МВт, построить объект планируют в 2029 году. Проект по строительству электростанции в Омской области заявила к отбору компания АО «ВетроСПК», учрежденная дочерним подразделением госкорпорации «Росатом».