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В Омской области построят ветряную электростанцию

Такой объект станет первым в Сибири.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области планируют построить ветряную электростанцию. Об этом сообщили в Ассоциации некоммерческого партнерства «Совет рынка». Проект прошел отбор и вошел в число 12 проектов по использованию возобновляемых ресурсов, которые будут реализованы в разных регионах России.

В Сибири подобных ветряных электростанций пока нет. Ее мощность составит 18,35 МВт, построить объект планируют в 2029 году. Проект по строительству электростанции в Омской области заявила к отбору компания АО «ВетроСПК», учрежденная дочерним подразделением госкорпорации «Росатом».