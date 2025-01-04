«Газета.Ru» назвала пять лучших мест, куда можно поехать на машине в праздники

Для того, чтобы получше ознакомиться с городом, туристам стоит остановиться там хотя бы на пару дней. В праздники здесь можно прогуляться по площади Ленина, где можно увидеть главную елку, самые красивые инсталляции и фотозоны. Там же открывается новогодняя ярмарка с разными сувенирами и угощениями.