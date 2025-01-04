В Омской области построят первую в Сибири ветроэлектростанцию

Среди 12 утвержденных проектов — ветроэлектростанция, которая появится в Омской области.
Проект представила компания АО «ВетроСПК», созданная АО «Росатом Возобновляемая энергия» — подразделением госкорпорации «Росатом». Мощность будущей ветроэлектростанции составит 18,35 МВт, а запланированный годовой объем производства — 57 908,21 МВт/ч.
Строительство подобных объектов также пройдет в Ростовской и Самарской областях, однако омская станция станет единственной в Сибири. Завершить работы и запустить ветроэлектростанцию планируется в 2029 году.