В 2025 году МРОТ для петербуржцев составит более 28 тыс руб

С 2025 года начала действовать прогрессивная шкала налогообложения. В соответствии с ней те, кто получает менее 2,4 миллиона рублей в год, сохранят НДФЛ в размере 13 процентов. Если доход составляет от 2,4 миллионов рублей до 5 миллионов рублей, налог — 15 процентов и так далее. Ставка в 13 процентов вне зависимости от суммы дохода сохранена для участников СВО, граждан, работающих на Крайнем Севере или в районах, приравненных к нему.