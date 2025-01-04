Меньше тратить — больше жить: секреты разумного потребления

Смотрите на нижние и верхние полки. В магазинах существует так называемая золотая полка: место, куда человек смотрит в первую очередь. Обычно, это пространство чуть ниже уровня глаз. И даже в этом случае маркетологи идут на уловки: мужчины, женщины и дети отличаются по росту, поэтому для разных категорий товаров такая полка находится на разной высоте. Заглядывайте выше и ниже, там могут быть товары не хуже по качеству, но во многих случаях дешевле тех, что стоят на уровне глаз.