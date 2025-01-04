Меньше тратить — больше жить: секреты разумного потребления

Кроме выгоды для самого человека (сокращение трат), разумное потребление принесет пользу для мира вокруг, ведь каждая покупка влияет на окружающую среду и само общество.
Схема проста: сокращается потребление — падает спрос на товары — снижается производство — уменьшаются свалки с излишней продукцией.
При этом рациональное использование касается не только продуктов и вещей, но и воды, газа, электричества.
Как обычному человеку перейти к осознанному потреблению и какие советы в этом помогут — разбирался Sputnik Узбекистан.
С чего начать?
В первую очередь важно понимать, что менять жизнь на корню — не эффективно. Лучше всего внедрять небольшие изменения, которые в будущем могут привести к значительным улучшениям.
Вот несколько советов:
- носите воду с собой в многоразовой бутылке, а не покупайте каждый раз;
- за продуктами ходите с сумкой или шопером, чтобы не использовать пластиковые пакеты;
- повторно используйте стеклянную посуду;
- не пользуйтесь полиэтиленовыми пленками для хранения продуктов, перейдите на многоразовые силиконовые крышки;
- разделяйте мусор на перерабатываемый и не перерабатываемый, отдельно собирайте и сдавайте пластиковые крышки и батарейки;
- отключайте электроприборы и зарядки из розеток;
- не покупайте кофе в одноразовых стаканчиках, носите с собой термос.
Также стоит подумать о том, чтобы дать вторую жизнь вещам, которые не используются: например, раздать их нуждающимся или отдать на благотворительность.
Что покупать, а что нет
Теперь, когда мы разобрались с базой, можно переходить к более сложным изменениям. Например, задуматься о том, как уменьшить денежные траты, покупать меньше и в итоге снизить количество отходов.
В первую очередь при походе в магазин необходимо составлять списки того, что купить, не делать импульсивных покупок. Это помогает приобретать столько, сколько нужно, и в будущем не выкидывать не пригодившиеся продукты.
Вот еще несколько советов, которые помогут непосредственно в магазине
Проверяйте вес и объем продуктов. Зачастую рассыпные продукты продаются упаковками по 900 г вместо 1 кг, а жидкости — 900 мл вместо 1 л. Это нужно учитывать, когда вы оцениваете разницу в стоимости.
Внимательно читайте ценники. Красные ценники заставляют покупателей думать, что это скидки, хотя это не всегда так. Товар со скидкой не всегда самый дешевый в своей категории, на соседних полках может быть дешевле.
Смотрите на нижние и верхние полки. В магазинах существует так называемая золотая полка: место, куда человек смотрит в первую очередь. Обычно, это пространство чуть ниже уровня глаз. И даже в этом случае маркетологи идут на уловки: мужчины, женщины и дети отличаются по росту, поэтому для разных категорий товаров такая полка находится на разной высоте. Заглядывайте выше и ниже, там могут быть товары не хуже по качеству, но во многих случаях дешевле тех, что стоят на уровне глаз.
Сравнивайте цены. И не только в одном магазине, но и в других, и на базарах. Стоимость может значительно различаться. Также не стоит полагаться на скидочные и накопительные карты, зачастую стоимость скидки или баллов уже заложена в самом товаре.
Критично относитесь к маркетинговым акциям. Бонусы за покупки, которые затем можно с доплатой обменять на товар, или «каждая десятая покупка в подарок» — это лишь способ заставить вас покупать больше, чем действительно необходимо.
И стоит помнить о том, что часто нам важен сам акт покупки — быстрое удовольствие от траты денег или ощущение новизны, а не сама вещь или продукт.
Что можно сделать дома, чтобы потреблять разумно
Выше мы уже писали про электроприборы и разделение мусора. Но есть еще вещи, которые можно делать дома, чтобы потреблять умереннее.
Например, выключать воду в процессе чистки зубов или намыливания в душе. Также мыть фрукты и овощи в миске, а не под напором из крана.
Стоит отключать свет в комнатах, когда он вам не нужен. Летом — включать кондиционер только на определенное время, а не постоянно, а зимой по той же логике пользоваться обогревателем.
Также, если есть дача или сад, стоит подумать об использовании отходов, оставшихся при приготовлении пищи, для компоста.
Раз в несколько месяцев стоит проводить ревизию старых вещей, не держать в шкафах одежду, которая уже никогда не будет использована. Это же касается и детских игрушек.
Транспорт и как на нем сэкономить
Если вы живете в городе, то самой разумной альтернативой собственному автомобилю будет общественный транспорт. Да, это уменьшает уровень комфорта, но также снижает траты на бензин и количество выхлопов в самом городе.
Если автомобиль все-таки необходим, но не каждый день, то стоит выбрать такси. В моменте это кажется не лучшим вариантом, но, если взять промежуток в месяц или год, может оказаться, что такси обойдется вам дешевле, чем обслуживание собственного авто.
Еще одна экономичная альтернатива своей машине — сервисы аренды или каршеринг, если в вашем городе он есть. Это позволит вам брать машину только на необходимое время.
Если же без собственного автомобиля совсем никак, то важно приобретать его, исходя из доходов. На автомобиль разумно потратить не больше годового заработка, а лучше даже меньше. Такая сумма при грамотном накоплении позволит не брать кредитов и быстро восстановить бюджет.
Кредиты: за и против
Зачастую кредит — это удобная и необходимая вещь, но, как и к любому другому финансовому инструменту, к нему нужно подходить разумно.
Не стоит брать на себя кредитную нагрузку выше, чем 30% ежемесячного дохода, иначе есть риск на справиться с выплатами.
Также к любому кредиту нужно подходить взвешенно: если это кредит на новейшую модель телефона, новую машину (пока старая еще в пригодном состоянии) или любые другие предметы далеко не первой необходимости, стоит несколько раз подумать, прежде чем идти на такой шаг.
Разумное потребление — непросто, но необходимо
Ввести разумное потребление в свою жизнь не просто, но и польза почувствуется. Рано или поздно можно заметить, что траты стали меньше, а уровень жизни вырос. При этом польза для общества и экологии будет неоценима.
Каждый Новый год — это отличный повод для добрых дел. Помочь планете с экологией, а себе — с экономией. Достойное начало чего-то нового.