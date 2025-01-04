Волгоград за год освободили от 170 стихийных свалок

Муниципальные службы продолжают ликвидировать незаконные свалки во всех районах.
В прошлом году специалисты вывезли по 1000 кубометров мусора с Банного оврага в Краснооктябрьском районе, с ул. Героев Тулы и ул. Шурухина в Тракторозаводском районе. Здесь находились самые крупные стихийные свалки.
Город очищают от скопления отходов в рамках акций по благоустройству и с помощью подрядных организаций, которые действуют по муниципальным контрактам. Перечень формировался на основе обращений жителей в районные администрации, сообщили в мэрии Волгограда.
Напомним, в Волгоградской области продолжается работа по ликвидации мест насанкционированного складирования отходов. Особенно активно борьба с их незаконным скоплением идет рядом с населенными пунктами. Губернатор Андрей Бочаров поручил профильным структурам обратить особое внимание на проблему стихийных свалок.