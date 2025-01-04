Каким будет пособие для безработных в Беларуси

Ранее пособие по безработице было привязано к размеру базовой величины, стажу, наличию или отсутствию перерывов в работе и условиям труда. С учетом различных моментов оно могло составлять до 80 рублей. По новым нормам законодательства пособие стало фиксированным.
Теперь его выплачивают три месяца, а не шесть, как ранее. В статусе безработного можно находиться до 12 месяцев, а не 18.
Чтобы получить пособие, нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения. При этом важно не менее пяти лет до регистрации безработным быть в трудовых отношениях с уплатой взносов в фонд социальной защиты.