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Каким будет пособие для безработных в Беларуси

Пособие по безработице в Беларуси с 1 января 2025 года будет составлять 40 рублей. Это следует из постановления Совмина, опубликованного﻿ на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: AP 2024

Ранее пособие по безработице было привязано к размеру базовой величины, стажу, наличию или отсутствию перерывов в работе и условиям труда. С учетом различных моментов оно могло составлять до 80 рублей. По новым нормам законодательства пособие стало фиксированным.

Теперь его выплачивают три месяца, а не шесть, как ранее. В статусе безработного можно находиться до 12 месяцев, а не 18.

Чтобы получить пособие, нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения. При этом важно не менее пяти лет до регистрации безработным быть в трудовых отношениях с уплатой взносов в фонд социальной защиты.

социология